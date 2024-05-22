Косметичні засобиДекоративна косметикаТональні засобиДермабленд тональний флюїд для шкіри Віші Дермабленд тональний флюїд для шкіри Віші (311502) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 581,12 грн Без рецепта 1 шт від 581,12 грн 1 шт від 586,94 грн 1 шт від 706,57 грн 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 186 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Cosmetic Active Internationale Форма випуску Тон 20 Об'єм 30 мл Косметичні засоби 10.1. Тональні засоби