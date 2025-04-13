Др. Санте рідкий шовк маска (Dr. Sante liquid silk mask)
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ШАМПУНЬ серії "Dr.SANTE РІДКИЙ ШОВК"
Довжина та колір 1000 мл для довгого та посіченого волосся №1Ельфа ФФ
МАСКА серії "Dr.SANTE РІДКИЙ ШОВК"
Зміцнення і ріст 1000 мл для рідкого і слабкого волосся №1Ельфа ФФ
МАСКА серії "Dr.SANTE РІДКИЙ ШОВК"
Захист кольору та блиск 300 мл для фарбованого та мелірованого волосся №1Ельфа ФФ
МАСКА серії "Dr.SANTE РІДКИЙ ШОВК"
Відновлення та живлення 300 мл для сухого та пошкодж. волосся №1Ельфа ФФ
МАСКА серії "Dr.SANTE РІДКИЙ ШОВК"
Об'єм та сяяння 300 мл для довгого та посіченного волосся №1Ельфа ФФ
Ціни в містах поряд
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Характеристики
Виробник
Ельфа ФФ
Форма випуску
Сила та блиск
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
300 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
05.03.02-04/106932 від 01.11.2012