Аллотон термаліс кондиціонер для волосся (311492) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Аллотон термаліс кондиціонер для волосся інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендується при випаданні волосся будь-якої етіології, ослабленому та пошкодженому волоссі. Можна застосовувати для щоденного догляду.
Спосіб застосування
Розподілити невелику кількість кондиціонера по всій довжині волосся, вимитого рослинним шампунем АЛЛОТОН® Термаліс, залишити на 2–3 хвилини і ретельно змити. Підходить для щоденного використання.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів засобу.
Склад
Термальна вода, цетеариловий спирт, діпальмітоілетіл гідроксіетілмоніум метосульфат, каприловий тригліцерид, гліцерин, бензиловий спирт, ціклопентасілоксан, масло ши, масло виноградних кісточок, аромат, цетеарет-20, діметіконол, цитраль, екстракт яблучного оцту, масло авокадо, гуарова гідропропілтрімоніум хлорид, цетрімоніум хлорид, екстракт кореня реп'яха, екстракт гілок берези, екстракт хмелю звичайного, екстракт кореня кропиви дводомної, d-лімонен, гідролізат протеїнів пшениці, мальтодекстрин, гідролізований колаген, гексил ціннамаль, гераніол, лимонна кислота, екстракт нирок софори японської, сік листя алое вера, натрію гідроксид, цитронелол, екстракт кореня аїру, ліналоол, бензоат натрію, бутилгідрокситолуол.
Форма випуску
Флакон, 200 мл.
Виробник
Laboratoire Prevost, France (Франція).