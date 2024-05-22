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Бальзам-догляд для шкіри навколо очей (Balm-care for the skin around the eyes) (311446) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам-догляд для шкіри навколо очей (Balm-care for the skin around the eyes)
Ціна в місті Київ
від 368,60 грн
Без рецепта
1 шт від 368,60 грн
В наявності в 15 аптеках
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Виробник
Об'єм
15 мл
Косметичні засоби
1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей