Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейБальзам-догляд для шкіри навколо очей (Balm-care for the skin around the eyes) Бальзам-догляд для шкіри навколо очей (Balm-care for the skin around the eyes) (311446) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 368,60 грн Без рецепта 1 шт від 368,60 грн В наявності в 15 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Натурварен Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей