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D'OLIVA БАЛЬЗАМ-ДОГЛЯД ДЛЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ 15 мл - Київ (295229) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 25
Всього: упаковка (1)
421,42 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
464,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (2)
463,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
Всього: упаковка (1)
393,36 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
380,00
Економія: -11,40 грн
368,60 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (2)
385,82
Економія: -5,26 грн
380,56 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 6
Всього: упаковка (1)
391,54
Економія: -1,26 грн
390,28 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 6-А
Всього: упаковка (2)
386,19
Економія: -1,27 грн
384,92 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єреванська, 14
Всього: упаковка (1)
236,40 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
381,70 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 3-А
Всього: упаковка (1)
400,30 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (1)
395,70 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, просп. Берестейський, 106/2
Всього: упаковка (3)
236,40 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Львівська, 12
Всього: упаковка (1)
236,40 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підлісна, 3
Всього: упаковка (1)
236,40 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
Всього: упаковка (1)
458,73
Економія: -2,67 грн
456,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
393,02 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
384,31
Економія: -1,69 грн
382,62 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (2)
486,31 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
Всього: упаковка (1)
460,12 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 55
Всього: упаковка (1)
461,61 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
Всього: упаковка (2)
489,52
Економія: -6,46 грн
483,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Всього: упаковка (1)
464,10
Економія: -5,13 грн
458,97 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
354,57
Економія: -0,37 грн
354,20 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Шевченка, 78
Всього: упаковка (1)
488,87 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Всього: упаковка (1)
462,54
Економія: -1,08 грн
461,46 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (1)
459,96 грн