Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаІнші засоби по догляду за порожниною ротаГенгігель рідина для ясен (Gengigel liquid for gum) Генгігель рідина для ясен (Gengigel liquid for gum) (311404) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 290,14 грн Без рецепта 1 шт від 290,14 грн В наявності в 37 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Recierpfarma Об'єм 150 мл Косметичні засоби 4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота