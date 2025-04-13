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Крем-мило для дітей (Cream- soap for children)

КРЕМ-МИЛО "ДЛЯ ДІТЕЙ" 250 мл №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Фармаком
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби

Крем-мило для дітей інструкція із застосування

Показання до застосування

Рекомендується для догляду за шкірою дитини з перших днів життя. М’яка формула крем-мила з d-пантенолом і екстрактом ромашки не викликає алергії, надає зволожуючу, антисептичну і протизапальну дію, забезпечує профілактику і захист ніжної дитячої шкіри від несприятливого впливу навколишнього середовища.

Склад

Екстракт ромашки, пантенол, допоміжні компоненти.

Опис діючих речовин

D-пантенол — водорозчинний провітамін вітаміну В5. Глибоко проникаючи в шкіру, сприяє відновленню клітин шкіри, нормалізації клітинного метаболізму, збільшенню колагенових волокон і регенерації тканин.

Ромашки екстракт проявляє антисептичні, протизапальні, болезаспокійливі, заспокійливі, протиалергічні властивості, сприяє покращенню кровообігу в шкірі.

Спосіб застосування

Невелику кількість крем-мила нанести на вологі руки, шкіру, намилити і ретельно змити водою.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість окремих компонентів

Форма випуску

Флакон с дозатором 250 мл

Термін придатності

24 місяці