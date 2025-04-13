Крем-мило для дітей (Cream- soap for children)
Крем-мило для дітей інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендується для догляду за шкірою дитини з перших днів життя. М’яка формула крем-мила з d-пантенолом і екстрактом ромашки не викликає алергії, надає зволожуючу, антисептичну і протизапальну дію, забезпечує профілактику і захист ніжної дитячої шкіри від несприятливого впливу навколишнього середовища.
Склад
Екстракт ромашки, пантенол, допоміжні компоненти.
Опис діючих речовин
D-пантенол — водорозчинний провітамін вітаміну В5. Глибоко проникаючи в шкіру, сприяє відновленню клітин шкіри, нормалізації клітинного метаболізму, збільшенню колагенових волокон і регенерації тканин.
Ромашки екстракт проявляє антисептичні, протизапальні, болезаспокійливі, заспокійливі, протиалергічні властивості, сприяє покращенню кровообігу в шкірі.
Спосіб застосування
Невелику кількість крем-мила нанести на вологі руки, шкіру, намилити і ретельно змити водою.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість окремих компонентів
Форма випуску
Флакон с дозатором 250 мл
Термін придатності
24 місяці