Рекомендується для догляду за шкірою дитини з перших днів життя. М’яка формула крем-мила з d-пантенолом і екстрактом ромашки не викликає алергії, надає зволожуючу, антисептичну і протизапальну дію, забезпечує профілактику і захист ніжної дитячої шкіри від несприятливого впливу навколишнього середовища.