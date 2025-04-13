Середньої жорсткості

Зубна щітка Орал-B 3-ефект класик

4 препаратиЗнайти все в аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC"
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC"
40, середня №2
Проктер енд Гембл
від 55,60 грн
в 92 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC"
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC"
40, середня №1
Проктер енд Гембл
від 61,20 грн
в 45 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC"
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC"
Середня №2
Проктер енд Гембл
від 70,60 грн
в 6 аптеках інших міст
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC"
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC"
Середня №1
Проктер енд Гембл
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 55,60 грн
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Характеристики
Виробник
Проктер енд Гембл
Форма випуску
40, середня
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
2 шт.
Косметичні засоби