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Зубна щітка Орал-B 3-ефект класик
4 препарати
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC"
40, середня №2
Проктер енд Гембл
від
55,60
грн
в 92 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC"
40, середня №1
Проктер енд Гембл
від
61,20
грн
в 45 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC"
Середня №2
Проктер енд Гембл
від
70,60
грн
в 6 аптеках інших міст
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC"
Середня №1
Проктер енд Гембл
Немає в наявності
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Форма випуску
40, середня
Кількість штук в упаковці
1
2
Ціни в
Київ
від
55,60
грн
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Характеристики
Виробник
Проктер енд Гембл
Форма випуску
40, середня
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
2 шт.
Косметичні засоби
4.1.4.1.2. Середньої жорсткості
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