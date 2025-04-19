Зубна щітка Орал-B 3-ефект класик
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Львів
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
4.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №1
Проктер енд Гембл
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
65.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
65.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №1
Проктер енд Гембл
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
73.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №1
Проктер енд Гембл
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
79.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
85.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
99.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
Undefined
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 5-й, 9
100.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
111.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
113.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
113.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №1
Проктер енд Гембл
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
113.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
113.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
113.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №1
Проктер енд Гембл
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
113.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3-EFFECT CLASSIC" 40, середня №2
Проктер енд Гембл