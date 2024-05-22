Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для зміцнення та профілактики випадіння волоссяДодаткові засобиБальзам-ополіскувач Зміцнення коренів волосся Сила волосся Бальзам-ополіскувач Зміцнення коренів волосся Сила волосся (310856) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 48,25 грн Без рецепта 1 шт від 48,25 грн В наявності в 534 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник МНВО Біокон Об'єм 215 мл Косметичні засоби 3.4.2. Додаткові засоби