Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБороаюр крем з календулою комплексний догляд (Boroayur cream with calendula comprehensive care) Бороаюр крем з календулою комплексний догляд (Boroayur cream with calendula comprehensive care) (310670) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 45,00 грн Без рецепта 1 шт від 45,00 грн 1 шт від 32,00 грн В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Триюга-ОМ Вага 25 г Косметичні засоби 06 Косметичні засоби для здоров'я