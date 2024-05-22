Все аптеки Украины
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБороаюр крем з календулою комплексний догляд (Boroayur cream with calendula comprehensive care)

Бороаюр крем з календулою комплексний догляд (Boroayur cream with calendula comprehensive care) (310670) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Бороаюр крем з календулою комплексний догляд (Boroayur cream with calendula comprehensive care)
Ціна в місті Київ
від 45,00 грн
Без рецепта
1 шт від 45,00 грн 1 шт від 32,00 грн
В наявності в 2 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Вага
25 г
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я