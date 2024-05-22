Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаОполоскувачі для порожнини ротаЕліксир для ополіскування ротової порожнини (Elixir for rinsing the mouth) Еліксир для ополіскування ротової порожнини (Elixir for rinsing the mouth) (310659) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 64,81 грн Без рецепта 1 шт від 64,81 грн 1 шт від 67,11 грн 1 шт від 64,81 грн 1 шт від 50,57 грн 1 шт від 48,38 грн 1 шт від 42,93 грн 1 шт Немає в наявності Більше +4 В наявності в 24 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа ФФ Об'єм 500 мл Косметичні засоби 4.1.2. Ополоскувачі для порожнини рота