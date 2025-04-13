Київ
Про товар
Ціни
Середньої жорсткості
Зубна щітка Колгейт Сонік пауер 360 (Toothbrush Colgate Sonic power 360)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
187,70
грн
В 4 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
ХИ-П Пресижин Пластик Мануфактуринг
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби
4.1.4.2.2. Середньої жорсткості
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
187,70
грн
В 4 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню