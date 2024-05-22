Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для зміцнення та профілактики випадіння волоссяДодаткові засобиБальзам-ополіскувач Сила лошади (Balm conditioner Horse power) Бальзам-ополіскувач Сила лошади (Balm conditioner Horse power) (310430) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 41,00 грн Без рецепта 1 шт від 41,00 грн В наявності в 99 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ЛекоПро Об'єм 250 мл Косметичні засоби 3.4.2. Додаткові засоби