Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаІнші засоби по догляду за порожниною ротаДезодорант для ротової порожнини Соло (Deodorant for oral Solo) Дезодорант для ротової порожнини Соло (Deodorant for oral Solo) (310316) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 60,90 грн Без рецепта 1 шт від 60,90 грн 1 шт від 60,91 грн 1 шт від 57,16 грн 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Золотоніська ПКФ Об'єм 30 мл Косметичні засоби 4.1.7. Інші засоби по догляду за порожниною рота