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Аква спрей плюс д-пантенол (Aqua spray plus d-panthenol) (310276) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Аква спрей плюс д-пантенол (Aqua spray plus d-panthenol)
Ціна в місті Київ
від 159,00 грн
Без рецепта
1 шт від 159,00 грн 1 шт від 239,00 грн 1 шт, 0,65 % від 233,59 грн 1 шт, 0,65 % Немає в наявності
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В наявності в 120 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Спрей назальний
Об'єм
45 мл
Косметичні засоби
4.2. Інші засоби з догляду за слизовими оболонками

Аква спрей плюс д-пантенол інструкція із застосування

Склад

Вода дистильована, морська сіль, Д-Пантенол.

Показання до застосування

Аква Спрей + Д-Пантенол гіпотонічний для гігієнічно-профілактичного догляду за носовою та ротовою порожниною, призначений природним шляхом зволожувати, нормалізовувати, заспокоювати та живити слизову оболонку носової та ротової порожнини, збагачувати її необхідними мінеральними солями. Аква Спрей + Д-Пантенол допомагає усунути алергени зі слизової оболонки та сприяє очищенню слизової оболонки носової та ротової порожнини від вуличного та кімнатного пилу. Водно-сольовий розчин використовується як допоміжний засіб при лікуванні ринітів різного походження, при порушенні нюху, для відновлення слизової оболонки після ГРВІ, в післяопераційний період.

Термін придатності

24 місяці. Термін використання після першого відкриття - не більше 24 діб.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від +5 ºС до +25 ºС.

Упаковка

По 150 мл у флаконі. По 1 флакону в пачці з картону.

ТУ У 24.5-00481241-011:2011

АКВА СПРЕЙ ПЛЮС Д-ПАНТЕНОЛ
АКВА СПРЕЙ ПЛЮС Д-ПАНТЕНОЛ спрей назальний 45 мл тм Baum Pharm
від 159,00 грн
В наявності в 120 аптеках
Ціни в аптеках
АКВА СПРЕЙ ПЛЮС Д-ПАНТЕНОЛ
АКВА СПРЕЙ ПЛЮС Д-ПАНТЕНОЛ спрей назальний 45 мл тм Baum Pharm
від 159,00 грн
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