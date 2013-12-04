Аква спрей плюс д-пантенол (Aqua spray plus d-panthenol) (310276) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Аква спрей плюс д-пантенол інструкція із застосування
Склад
Вода дистильована, морська сіль, Д-Пантенол.
Показання до застосування
Аква Спрей + Д-Пантенол гіпотонічний для гігієнічно-профілактичного догляду за носовою та ротовою порожниною, призначений природним шляхом зволожувати, нормалізовувати, заспокоювати та живити слизову оболонку носової та ротової порожнини, збагачувати її необхідними мінеральними солями. Аква Спрей + Д-Пантенол допомагає усунути алергени зі слизової оболонки та сприяє очищенню слизової оболонки носової та ротової порожнини від вуличного та кімнатного пилу. Водно-сольовий розчин використовується як допоміжний засіб при лікуванні ринітів різного походження, при порушенні нюху, для відновлення слизової оболонки після ГРВІ, в післяопераційний період.
Термін придатності
24 місяці. Термін використання після першого відкриття - не більше 24 діб.
Умови зберігання
Зберігати при температурі від +5 ºС до +25 ºС.
Упаковка
По 150 мл у флаконі. По 1 флакону в пачці з картону.
ТУ У 24.5-00481241-011:2011