Аква Спрей + Д-Пантенол гіпотонічний для гігієнічно-профілактичного догляду за носовою та ротовою порожниною, призначений природним шляхом зволожувати, нормалізовувати, заспокоювати та живити слизову оболонку носової та ротової порожнини, збагачувати її необхідними мінеральними солями. Аква Спрей + Д-Пантенол допомагає усунути алергени зі слизової оболонки та сприяє очищенню слизової оболонки носової та ротової порожнини від вуличного та кімнатного пилу. Водно-сольовий розчин використовується як допоміжний засіб при лікуванні ринітів різного походження, при порушенні нюху, для відновлення слизової оболонки після ГРВІ, в післяопераційний період.