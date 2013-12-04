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Аква спрей плюс (Aqua spray plus) (310275) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Аква спрей плюс (Aqua spray plus)
Ціна в місті Київ
від 169,00 грн
Без рецепта
1 шт від 169,00 грн 1 шт, 3 % від 259,00 грн 1 шт, 3 % від 129,06 грн 1 шт, 3 % від 240,64 грн
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В наявності в 122 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Спрей назальний
Об'єм
45 мл
Косметичні засоби
4.2. Інші засоби з догляду за слизовими оболонками

Аква спрей плюс інструкція із застосування

Склад

Вода дистильована, морська сіль.

Показання до застосування

Аква Спрей Плюс гіпертонічний для гігієнічно-профілактичного догляду за носовою та ротовою порожниною, призначений природним шляхом зволожувати, нормалізовувати, заспокоювати та живити слизову оболонку носової та ротової порожнини, збагачувати її необхідними мінеральними солями. Гіпертонічний водно-сольовий розчин використовується як допоміжний засіб при лікуванні "простудних" ринітів, захворювань верхніх дихальних шляхів. Аква Спрей Плюс надає місцеву антимікробну дію, добре усуває набряк слизової оболонки.

Термін придатності

24 місяці. Термін використання після першого відкриття - не більше 24 діб.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від +5 ºС до +25 ºС.

Упаковка

По 150 мл у флаконі. По 1 флакону в пачці з картону.

ТУ У 24.5-00481241-011:2011

АКВА СПРЕЙ ПЛЮС
АКВА СПРЕЙ ПЛЮС спрей назальний 45 мл тм Baum Pharm
від 169,00 грн
В наявності в 122 аптеках
Ціни в аптеках
АКВА СПРЕЙ ПЛЮС
АКВА СПРЕЙ ПЛЮС спрей назальний 45 мл тм Baum Pharm
від 169,00 грн
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