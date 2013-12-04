Аква Спрей Плюс гіпертонічний для гігієнічно-профілактичного догляду за носовою та ротовою порожниною, призначений природним шляхом зволожувати, нормалізовувати, заспокоювати та живити слизову оболонку носової та ротової порожнини, збагачувати її необхідними мінеральними солями. Гіпертонічний водно-сольовий розчин використовується як допоміжний засіб при лікуванні "простудних" ринітів, захворювань верхніх дихальних шляхів. Аква Спрей Плюс надає місцеву антимікробну дію, добре усуває набряк слизової оболонки.