Аква спрей плюс (Aqua spray plus) (310275) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Ціна в місті Київ
від 169,00 грн
Без рецепта
Виробник
Червона зірка
Форма випуску
Спрей назальний
Об'єм
45 мл
Косметичні засоби
Аква спрей плюс інструкція із застосування
Склад
Вода дистильована, морська сіль.
Показання до застосування
Аква Спрей Плюс гіпертонічний для гігієнічно-профілактичного догляду за носовою та ротовою порожниною, призначений природним шляхом зволожувати, нормалізовувати, заспокоювати та живити слизову оболонку носової та ротової порожнини, збагачувати її необхідними мінеральними солями. Гіпертонічний водно-сольовий розчин використовується як допоміжний засіб при лікуванні "простудних" ринітів, захворювань верхніх дихальних шляхів. Аква Спрей Плюс надає місцеву антимікробну дію, добре усуває набряк слизової оболонки.
Термін придатності
24 місяці. Термін використання після першого відкриття - не більше 24 діб.
Умови зберігання
Зберігати при температурі від +5 ºС до +25 ºС.
Упаковка
По 150 мл у флаконі. По 1 флакону в пачці з картону.
ТУ У 24.5-00481241-011:2011
АКВА СПРЕЙ ПЛЮС спрей назальний 45 мл тм Baum Pharm
від 169,00 грн