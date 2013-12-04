Аква спрей (Aqua spray) (310274) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Ціна в місті Київ
від 159,00 грн
Без рецепта
Виробник
Червона зірка
Форма випуску
Спрей назальний
Об'єм
45 мл
Косметичні засоби
Аква спрей інструкція із застосування
Склад
Вода дистильована, морська сіль.
Термін придатності
24 місяці.
Умови зберігання
Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі від +5 ºС до +25 ºС.
Упаковка
По 30 мл або 45 мл у флаконі. По 1 флакону в пачці з картону.
ТУ У 24.5-00481241-011:2011
АКВА СПРЕЙ спрей назальний 45 мл тм Baum Pharm
від 159,00 грн