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Аква спрей (Aqua spray) (310274) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Аква спрей (Aqua spray)
Ціна в місті Київ
від 159,00 грн
Без рецепта
1 шт від 159,00 грн 1 шт від 219,00 грн 1 шт від 214,51 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 120 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Спрей назальний
Об'єм
45 мл
Косметичні засоби
4.2. Інші засоби з догляду за слизовими оболонками

Аква спрей інструкція із застосування

Склад

Вода дистильована, морська сіль.

Термін придатності

24 місяці.

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі від +5 ºС до +25 ºС.

Упаковка

По 30 мл або 45 мл у флаконі. По 1 флакону в пачці з картону.

ТУ У 24.5-00481241-011:2011

АКВА СПРЕЙ
АКВА СПРЕЙ спрей назальний 45 мл тм Baum Pharm
від 159,00 грн
В наявності в 120 аптеках
Ціни в аптеках
АКВА СПРЕЙ
АКВА СПРЕЙ спрей назальний 45 мл тм Baum Pharm
від 159,00 грн
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