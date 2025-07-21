ЛОКОБЕЙЗ РИПЕА® КРЕМ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ШКІРИ (LOCOBASE® REPAIR® CREAM FOR DRY AND VERY DRY SKIN)
ЛОКОБЕЙЗ РИПЕА КРЕМ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ДЛЯ СУХОЇ ТА ДУЖЕ СУХОЇ ШКІРИ інструкція із застосування
Характеристика
Локобейз Рипеа® — це косметичний засіб для сухої та дуже сухої шкіри, що надає швидкий зволожувальний ефект, який зберігається тривалий час. Цим він відрізняється від багатьох інших засобів догляду за шкірою, які чинять тільки оклюзивну (утворення захисної плівки) дію та надають тільки короткочасний ефект. Як правило, у цих продуктах відсутні природні ліпіди шкіри. Протягом декількох годин вони втрачають свою дію, тому для підтримки ефекту їх доводиться наносити на шкіру багаторазово протягом дня.
Локобейз Рипеа® містить три важливі ліпіди: кераміди, вільні жирні кислоти та ХС, які вбудовуються в порушений захисний бар’єр шкіри.
Локобейз Рипеа® починає діяти відразу після нанесення на шкіру, знижуючи випаровування вологи за рахунок ефекту оклюзії. При подальшому проникненні в роговий шар ліпіди, що містяться в Локобейз Рипеа®, заміщують відсутні ліпіди епідермісу та зберігають вологість шкіри протягом декількох годин (середньостроковий вплив), потім досягають більш глибоких шарів шкіри та надходять у спустілі «комори» — пластинчасті тільця. Звідти, при необхідності, ліпіди вивільняються для підтримування водно-ліпідного балансу шкіри (довгостроковий вплив). Природне поповнення ліпідів шкірного бар’єру при цьому не порушується. Вже при однократному нанесенні Локобейз Рипеа® можна відновити функцію шкірного бар’єру та забезпечити захист шкіри протягом 24 год.
Локобейз Рипеа® діє також у тих випадках, коли багато звичайних засобів із догляду за шкірою не дають бажаного ефекту. Він є джерелом трьох важливих речовин — керамідів, вільних жирних кислот та ХС, для утворення яких у шкірі потрібно декілька днів.
Рекомендації по використанню
шкіра як зовнішній покрив нашого організму піддається впливу різноманітних несприятливих факторів, здатних послабити захисний бар’єр шкіри та зробити її сухою та подразненою. Так, наприклад, взимку постійне чергування сухого гарячого повітря при працюючих системах опалення та холоду на вулиці є чинником ризику порушення водно-ліпідного балансу шкіри. Холод гальмує природний процес утворення ліпідів захисного шкірного бар’єру. Чутлива шкіра обличчя або рук зазнає при впливі холоду особливих навантажень. Улітку особливого догляду потребують підошви та п’яти стоп. Ніжна шкіра дітей, особливо немовлят, також надзвичайно чутлива, на шкірі дітей часто з’являються сухі ділянки, які викликають свербіж. Несприятливий вплив на шкіру має постійний контакт з водою, мийними або хімічними засобами. У подібних випадках Локобейз Рипеа® є ідеальним засобом, який дозволяє зберегти природну захисну функцію шкіри рук. Шкіра залишається також особливо чутливою до подразників та має знижений опір після перенесеного шкірного захворювання. Систематичне використання зволожувальних препаратів відіграє у такому разі вирішальну роль у відновленні функції шкіри. Локобейз Рипеа® забезпечує шкіру природними ліпідами і таким чином зберігає необхідну вологість шкіри. Забезпечує тривалий захист шкіри від несприятливих впливів.
Як правило, достатньо нанести тонкий шар Локобейз Рипеа® на сухі ділянки шкіри один раз протягом доби, наприклад увечері. У разі інтенсивного впливу на шкіру несприятливих факторів краще наносити Локобейз Рипеа® кілька разів протягом доби, ніж використовувати велику кількість крему. Локобейз Рипеа® є висококонцентрованим продуктом і тому відрізняється високою ефективністю. Незначної кількості крему цілком достатньо для повного відновлення бар’єрної функції шкіри.
Локобейз Рипеа® не містить ароматизаторів, консервантів та барвників. Можна використовувати Локобейз Рипеа® додатково до засобів повсякденного догляду за шкірою.