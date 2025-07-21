Локобейз Рипеа® — це косметичний засіб для сухої та дуже сухої шкіри, що надає швидкий зволожувальний ефект, який зберігається тривалий час. Цим він відрізняється від багатьох інших засобів догляду за шкірою, які чинять тільки оклюзивну (утворення захисної плівки) дію та надають тільки короткочасний ефект. Як правило, у цих продуктах відсутні природні ліпіди шкіри. Протягом декількох годин вони втрачають свою дію, тому для підтримки ефекту їх доводиться наносити на шкіру багаторазово протягом дня.

Локобейз Рипеа® містить три важливі ліпіди: кераміди, вільні жирні кислоти та ХС, які вбудовуються в порушений захисний бар’єр шкіри.

Локобейз Рипеа® починає діяти відразу після нанесення на шкіру, знижуючи випаровування вологи за рахунок ефекту оклюзії. При подальшому проникненні в роговий шар ліпіди, що містяться в Локобейз Рипеа®, заміщують відсутні ліпіди епідермісу та зберігають вологість шкіри протягом декількох годин (середньостроковий вплив), потім досягають більш глибоких шарів шкіри та надходять у спустілі «комори» — пластинчасті тільця. Звідти, при необхідності, ліпіди вивільняються для підтримування водно-ліпідного балансу шкіри (довгостроковий вплив). Природне поповнення ліпідів шкірного бар’єру при цьому не порушується. Вже при однократному нанесенні Локобейз Рипеа® можна відновити функцію шкірного бар’єру та забезпечити захист шкіри протягом 24 год.

Локобейз Рипеа® діє також у тих випадках, коли багато звичайних засобів із догляду за шкірою не дають бажаного ефекту. Він є джерелом трьох важливих речовин — керамідів, вільних жирних кислот та ХС, для утворення яких у шкірі потрібно декілька днів.