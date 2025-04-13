Ідеалія засіб для відновлення гладкості та сяйва шкіри обличчя (Idealia skin smoothness and radiance restorer)
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Сортування: По популярності
ІДЕАЛІЯ ЗАСІБ ЩО ВІДНОВЛЮЄ ГЛАДКІСТЬ ТА СЯЯННЯ ШКІРИ ТА НАПОВНЮЄ ЇЇ ЕНЕРГІЄЮ тм ВІШИ
50 мл для сухої шкіри №1Cosmetic Active Internationale
ІДЕАЛІЯ ЗАСІБ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ГЛАДКОСТІ І СЯЯННЯ СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ тм ВІШИ
50 мл №1Cosmetic Active Internationale
ІДЕАЛІЯ ЗАСІБ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ГЛАДКОСТІ І СЯЯННЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА КОМБІНОВАННОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ тм ВІШИ
50 мл №1Cosmetic Active Internationale
ІДЕАЛІЯ ЗАСІБ ЩО ВІДНОВЛЮЄ ГЛАДКІСТЬ ТА СЯЯННЯ ШКІРИ ТА НАПОВНЮЄ ЇЇ ЕНЕРГІЄЮ тм ВІШИ
50 мл для нормальної та комбінованої шкіри №1Cosmetic Active Internationale
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Cosmetic Active Internationale
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл