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Комплексної дії (мультифункціональні)
Зубная паста Бленд-а-мед комплекс 7 с ополаскивателем
3 препарати
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ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 З ОПОЛІСКУВАЧЕМ
125 мл №1
Проктер енд Гембл
Немає в наявності
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ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 З ОПОЛІСКУВАЧЕМ
50 мл №1
Проктер енд Гембл
Немає в наявності
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ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 З ОПОЛІСКУВАЧЕМ
100 мл №1
Проктер енд Гембл
Немає в наявності
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Пакування
50 мл
100 мл
125 мл
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Проктер енд Гембл
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
125 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.5. Комплексної дії (мультифункціональні)
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