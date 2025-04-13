Комплексної дії (мультифункціональні)

Зубная паста Бленд-а-мед комплекс 7 с ополаскивателем

3 препарати
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ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 З ОПОЛІСКУВАЧЕМ
ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 З ОПОЛІСКУВАЧЕМ
125 мл №1
Проктер енд Гембл
Немає в наявності
ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 З ОПОЛІСКУВАЧЕМ
ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 З ОПОЛІСКУВАЧЕМ
50 мл №1
Проктер енд Гембл
Немає в наявності
ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 З ОПОЛІСКУВАЧЕМ
ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED КОМПЛЕКС 7 З ОПОЛІСКУВАЧЕМ
100 мл №1
Проктер енд Гембл
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Проктер енд Гембл
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
125 мл
Косметичні засоби