Зелена аптека крем для рук та нігтів
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КРЕМ ДЛЯ РУК ТА НІГТІВ "ЗЕЛЕНА АПТЕКА"
Інтенсивне зволоження банка 300 мл з морськими водоростями №1Ельфа ФФ
КРЕМ ДЛЯ РУК ТА НІГТІВ "ЗЕЛЕНА АПТЕКА"
Живильно-відновлюючий банка 300 мл мальва і цераміди №1Ельфа ФФ
КРЕМ ДЛЯ РУК ТА НІГТІВ "ЗЕЛЕНА АПТЕКА"
Живильно-відновлюючий банка 300 мл з мальвою та ліпосомами №1Ельфа ФФ
Характеристики
Виробник
Ельфа ФФ
Форма випуску
Інтенсивне зволоження
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
300 мл
Косметичні засоби