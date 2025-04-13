Київ
Про товар
Ціни
Засоби з догляду за проблемною шкірою
Клін енд кліар скраб від чорних крапок щодений
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
290,20
грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Johnson & Johnson
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
290,20
грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню