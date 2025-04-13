Засоби з догляду за проблемною шкірою

Клін енд кліар скраб від чорних крапок щодений

CLEAN & CLEAR® ЩОДЕННИЙ СКРАБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ ПРОТИ ЧОРНИХ КРАПОК 150 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 290,20 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Johnson & Johnson
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби