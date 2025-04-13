Екстракти колізії запашної, тамусу звичайного, ялівця звичайного, сабельнику, лабазника в’язолисного, червоного перцю, ефірні масла ялівця, евкаліпту, лаванди, ментол.

Калiзiя пахуча (Callisia fragrans) — цiлющi властивостi калізiї пов’язанi з великою кiлькiстю бiологiчно активних речовин з груп флавоноїдів і стероїдів, що мiстяться у її складi. Із групи флавоноїдів особливо варто видiлити кверцетин, що володiє протипухлинною і Р-вiтамiнною активнiстю, антиоксидантною і спазмолiтичною дiєю i кемпферол, що має тонiзуючу й протизапальну дiю. Стероїди (фiтостероли) так само широко присутнi в органiзмi людини, виконуючи функцiї бiологiчних регуляторiв. Крiм того, сок калiзiї мiстить в активнiй формi такi необхiднi для органiзму людини елементи як хром, хлор, нiкель, залiзо, мiдь.

Тамус звичайний (Tamus communis)—в народнiй медицинi його називають „адамiв корiнь”. В Українi в природних умовах зустрiчаеться тiльки в Пiвденному Криму в лісах, рідше по чагарниках. Заготiвля рослини пов’язана з великими труднощами і дуже обмежена, чим пояснюсться його вiдносно слабка популяризацiя. Однак багато народних цiлителiв Криму знають чудові якості „адамового кореня” і успiшно його використовують. Цiлющими властивостями володiє кореневище тамуса, яке мiстить бiологiчно активнi речовини з групи стероїдiв, у тому числi дiосцин, алкалоїди, глiкозиди, дубильнi речовини. Спиртові та олiйнi настойки (екстракти) тамуса використовуються в народнiй медицинi як один з найкращих засобiв при радикулiтi, суглобному ревматизмi, остеохондрозi, полiартритi. Його дiю прирiвнюють до голколерапії.

Ялівець (Juniperus communis)— шишкоягоди ялiвцю мiстять ефiрну олiю до складу якого входять а-пiнен, камфен, терпiнелен, юнiперкамфора, а-терпiнеол, кадинен та ін. Також шишкоягоди мiстять флавоноїди, пектини, органiчнi кислоти, дубильнi речовини. При мiсцевому зовнiшньому застосуваннi настойки (екстракту) або ефiрної олiї ялiвцю одержують добрий терапевтичний ефект при лiкуваннi невралгiї, ревматизму, подагри, артритiв.

Декоп (Coarum palustre) — успiшно застосовується при багатьх хворобах, у тому числi з тими, якi вважаються невилiковними. У народнiй медицині здавна використовує’ться як міцний протизапальний, ранозагоючий, антисептичний засiб. Мiстить кверцетин, кумаринову кислоту, салонiни, ефiрну олiю.

Олеорезин червоного перцю (Capsicum oleoresin) — витяжка з червоного перцю з максимальним вмiстом дiючої речовини алкалоїду капсаїцина, який обумовлює вiдволiкальну, болетамувальну дiю при ревматичному м’язовому болі, радикулiті, невралгiї, мiозитах тощо.