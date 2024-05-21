Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВитратні матеріалиінші матеріалиАква маріс морська сіль (Aqua maris sea salt) Аква маріс морська сіль (Aqua maris sea salt) (309051) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 195,29 грн Без рецепта 30 шт від 195,29 грн В наявності в 692 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Jadran - Galenski Laboratorij d.d. Кількість штук в упаковці 30 шт. Медичні вироби інші матеріали