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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яГель для суглобiв iбупрофен з бодягою Iбупрогель (Gel Ibuprofen with bodyaga Ibuprogel)

Гель для суглобiв iбупрофен з бодягою Iбупрогель (Gel Ibuprofen with bodyaga Ibuprogel) (308909) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель для суглобiв iбупрофен з бодягою Iбупрогель (Gel Ibuprofen with bodyaga Ibuprogel)
Ціна в місті Київ
від 153,90 грн
Без рецепта
1 шт від 153,90 грн 1 шт від 47,65 грн
В наявності в 185 аптеках
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я