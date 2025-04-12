Ополоскувачі для порожнини рота

Ополіскувач д/порожнини рота President active (Mouthwash President Active)

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ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА "PRESIDENT CLINICAL" "ACTIVE"
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА "PRESIDENT CLINICAL" "ACTIVE"
250 мл №1
ЮНІВЕРСАЛ КОСМЕТИКС ГРУП
від 149,26 грн
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ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА "PRESIDENT CLINICAL" "ACTIVE"
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА "PRESIDENT CLINICAL" "ACTIVE"
200 мл №1
ЮНІВЕРСАЛ КОСМЕТИКС ГРУП
від 158,95 грн
в 1 аптеці
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Ціни в Київ
від 158,95 грн
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Характеристики
Виробник
ЮНІВЕРСАЛ КОСМЕТИКС ГРУП
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби