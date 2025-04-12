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Ополоскувачі для порожнини рота
Ополіскувач д/порожнини рота President active (Mouthwash President Active)
2 препарати
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ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА "PRESIDENT CLINICAL" "ACTIVE"
250 мл №1
ЮНІВЕРСАЛ КОСМЕТИКС ГРУП
від
149,26
грн
в 9 аптеках інших міст
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ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА "PRESIDENT CLINICAL" "ACTIVE"
200 мл №1
ЮНІВЕРСАЛ КОСМЕТИКС ГРУП
від
158,95
грн
в 1 аптеці
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Пакування
200 мл
250 мл
Ціни в
Київ
від
158,95
грн
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Характеристики
Виробник
ЮНІВЕРСАЛ КОСМЕТИКС ГРУП
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби
4.1.2. Ополоскувачі для порожнини рота
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