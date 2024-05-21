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А-дерма крем д/рук з молочком вівса Реальба (A-derma Rhealba cream for hands) (308720) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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А-дерма крем д/рук з молочком вівса Реальба (A-derma Rhealba cream for hands)
Ціна в місті Київ
від 248,04 грн
Без рецепта
1 шт від 248,04 грн
В наявності в 23 аптеках
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
2.1. Засоби по догляду за шкірою рук