Ополоскувачі для порожнини рота

Зубний еліксир Біодент 3 (Dental elixir Biodent 3)

ЕЛІКСИР ЗУБНИЙ "БІОДЕНТ-3" 100 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 99,00 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Одеська біотехнологія
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби