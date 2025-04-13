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Ополоскувачі для порожнини рота
Зубний еліксир Біодент 3 (Dental elixir Biodent 3)
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від
99,00
грн
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Характеристики
Виробник
Одеська біотехнологія
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
4.1.2. Ополоскувачі для порожнини рота
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
99,00
грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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