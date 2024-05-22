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Ексфоліак відновлюючий зволожуючий (Exfoliac regenerating moisturizing) (308686) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Ексфоліак відновлюючий зволожуючий (Exfoliac regenerating moisturizing)
Ціна в місті Київ
від 629,64 грн
Без рецепта
1 шт від 629,64 грн
В наявності в 25 аптеках
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Виробник
Об'єм
40 мл
Косметичні засоби
1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою