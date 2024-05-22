Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюЕксфоліак відновлюючий зволожуючий (Exfoliac regenerating moisturizing) Ексфоліак відновлюючий зволожуючий (Exfoliac regenerating moisturizing) (308686) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 629,64 грн Без рецепта 1 шт від 629,64 грн В наявності в 25 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Merck Medication Familiale Об'єм 40 мл Косметичні засоби 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою