Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюЕксфоліак Акномега 200 крем (Эксфолиак акномега 200 крем) Ексфоліак Акномега 200 крем (Эксфолиак акномега 200 крем) (308685) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 547,37 грн Без рецепта 1 шт від 547,37 грн В наявності в 41 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Merck Medication Familiale Об'єм 30 мл Косметичні засоби 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою