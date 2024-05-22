Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюЕксфоліак NC гель д/шкіри при акне (Exfoliac NC gel for skin from acne) Ексфоліак NC гель д/шкіри при акне (Exfoliac NC gel for skin from acne) (308683) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 474,15 грн Без рецепта 1 шт від 474,15 грн В наявності в 3 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Merck Medication Familiale Об'єм 30 мл Косметичні засоби 1.5. Засоби з догляду за проблемною шкірою