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Бальзам-маска реп'яхова відновлююча (308424) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам-маска реп'яхова відновлююча
Ціна в місті Київ
від 111,85 грн
Без рецепта
1 шт від 111,85 грн
В наявності в 158 аптеках
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Виробник
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)