Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам-маска реп'яхова відновлююча Бальзам-маска реп'яхова відновлююча (308424) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 111,85 грн Без рецепта 1 шт від 111,85 грн В наявності в 158 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа ФФ Об'єм 200 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)