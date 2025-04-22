Бальзам-маска реп'яхова відновлююча
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
135,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
135,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
135,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
169,80
Економія при броні: -25,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
135,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
163,90
Економія при броні: -29,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
135,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
160,63
Економія при броні: -16,62 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
135,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
165,16
Економія при броні: -19,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
169,24
Економія при броні: -25,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
135,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
166,38
Економія при броні: -6,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
135,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
169,78
Економія при броні: -24,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
165,56
Економія при броні: -15,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Бальзам-маска Реп'яхова 200 мл №1
Ельфа ФФ
162,98
Економія при броні: -10,12 грн