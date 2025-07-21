Засоби захисту від комах

Крем-бальзам Антикус (Cream-balsam Антикус)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ "АНТИКУС" туба 70 г №1
Ціни в Київ
від 50,65 грн
В 9 аптеках
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Характеристики
Виробник
Аромат
Умови продажу
Без рецепта
Вага
70 г
Косметичні засоби
Реєстрація
05.03.02-04/15778 від 06.03.2014