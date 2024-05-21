Аллотон маска (Alloton mask) (307338) - інструкція із застосування Косметичні засоби
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Аллотон маска інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендована при випаданні волосся, ослабленому, ламкому, посіченому волоссі.
Спосіб застосування
Невелику кількість маски нанести по всій довжині волосся на 10–15 хвилин. При бажанні можна залишити маску на волоссі на 30–60 хвилин. Ретельно змити теплою водою.
Протипоказання
Алергічна реакція на будь-який з компонентів маски.
Склад
Вода підготовлена, бегеніловий спирт / цетеариловий спирт / гідроксіетілцетеарамідопропілдімоніум хлорид, цетеариловий спирт, гліцерин, Д-пантенол, бегентрімоніум хлорид, цетрімоніум хлорид, екстракт карликової пальми, віск лаванди, гідролізат кератину, L-цистеїн, гідролізатпшенічного глютену / гідролізат пшенічногопротеіна, гідроксиетил сечовина, сіліконкватерніум — 18 (і) трідецет-6 (і) трідецет 12, гідроксипропил крохмалю, молочна кислота, ефірні масла: лаванди кримської, розмаріналекарственного, шавлії мускатного, м'яти; екстракти: репях, листя берези, хмелю, кропиви, софори японської, лепехи; феноксіетанол, метилпарабен, етілпарабен, пропілпарабен, алантоїн, ЕДТА.
Форма випуску
Банка, 500 мл.
Виробник
«Laboratoire Prevost», France (Франція).