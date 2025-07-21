Косметичні засоби для здоров'я

Крем-бальзам Золотий вус з екстр. адамового корня (Cream-balsam Золотой ус с экстр. адамового корня)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ З ЕКСТРАКТОМ ЗОЛОТОГО ВУСА ТА АДАМОВОГО КОРЕНЯ ПРИ СУГЛОБОВИХ БОЛЯХ 75 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 40,90 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби