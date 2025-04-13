Косметичні засоби для здоров'я

Крем-бальзам при забоях та розтягненнях (Cream-balsam at injuries and tensions)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ПРИ УДАРАХ ТА РОЗТЯГУВАННЯХ 10 г №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020

Крем-бальзам при забоях та розтягненнях інструкція із застосування

Спосіб застосування

В першу добу після отримання травми нанести крем-бальзам легкими рухами на уражену ділянку тіла і прикласти до місця ураження холод.

Склад

  • вазелін
  • церезин
  • ланолін
  • екстракти арніки, багна і каштана
  • камфора
  • скипидар живичний
  • ментол
  • ефірні масла ялиці, лимона, меліси і лаванди