Крем-бальзам при забоях та розтягненнях (Cream-balsam at injuries and tensions)
Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020
Крем-бальзам при забоях та розтягненнях інструкція із застосування
Спосіб застосування
В першу добу після отримання травми нанести крем-бальзам легкими рухами на уражену ділянку тіла і прикласти до місця ураження холод.
Склад
- вазелін
- церезин
- ланолін
- екстракти арніки, багна і каштана
- камфора
- скипидар живичний
- ментол
- ефірні масла ялиці, лимона, меліси і лаванди