Косметичні засоби для здоров'я

Крем-бальзам Ревматин з бджолиною отрутою (Cream-balsam Reumatin with bee poison)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 97,75 грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби