Косметичні засоби для здоров'я

Живокіст із слизом равлика крем-бальзам (Symprytum with mucus of snail cream-balsam)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКОСТ ЗІ СЛИЗОМ РАВЛИКА" туба 75 мл №1
Ціни в Миколаїв
від 53,30 грн
В 1 аптеці
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Еліксир
Косметичні засоби
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл