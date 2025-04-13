Засоби по догляду за шкірою рук

Крем д/рук обліпиховий (Cream for hands Sea-buckthorn)

КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ РУК "ОБЛІПИХОВИЙ" 44 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 14,70 грн
В 42 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Біотон
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
44 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
05.03.02-04/30457 від 07.05.2010