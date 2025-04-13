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Засоби по догляду за шкірою рук
Крем гліцериновий шипшина (Cream glycerin Rose hip)
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від
55,20
грн
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Характеристики
Виробник
Біотон
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
350 мл
Косметичні засоби
2.1. Засоби по догляду за шкірою рук
Реєстрація
05.03.02-04/30457 від 07.05.2010
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
55,20
грн
В 45 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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