Засоби по догляду за шкірою рук

Крем гліцериновий шипшина (Cream glycerin Rose hip)

КРЕМ ГЛІЦЕРИНОВИЙ ДЛЯ РУК "ШИПОВНІК" 350 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 55,20 грн
В 45 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Біотон
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
350 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
05.03.02-04/30457 від 07.05.2010