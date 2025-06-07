Київ
Про товар
Ціни
Засоби по догляду за шкірою рук
Крем для рук Червоні вітрила (Cream for hands Алые паруса)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
142,19
грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Алые паруса
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
330 мл
Косметичні засоби
2.1. Засоби по догляду за шкірою рук
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
142,19
грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Знайдіть Крем для рук Червоні вітрила в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню