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Засоби по догляду за шкірою рук
Крем д/рук гіцерин. ромашка (Cream for hands Ромашка)
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від
14,70
грн
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Характеристики
Виробник
Біотон
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
44 мл
Косметичні засоби
2.1. Засоби по догляду за шкірою рук
Реєстрація
05.03.02-04/30457 від 07.05.2010
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
14,70
грн
В 40 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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