Київ
Про товар
Ціни
Косметичні засоби для здоров'я
Бішофіт з екстрактом ромашки (Bishofit with camomile)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
114,00
грн
В 6 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Т.В.К. ГРУП
Умови продажу
Без рецепта
Вага
400 г
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
114,00
грн
В 6 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню