Косметичні засоби для здоров'я

Бішофіт з екстрактом ромашки (Bishofit with camomile)

КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ "БІШОФІТ З ЕФІРНИМИ ОЛІЯМИ ТА РОСЛИННИМИ ЕКСТРАКТАМИ 400 г з екстрактом ромашки №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 114,00 грн
В 6 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Т.В.К. ГРУП
Умови продажу
Без рецепта
Вага
400 г
Косметичні засоби