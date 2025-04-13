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Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен
Зубная паста Бленд-а-мед кора дуба
2 препарати
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ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED OAK BARK
Bio 50 мл №1
Проктер енд Гембл Україна
Немає в наявності
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ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED OAK BARK
Bio 100 мл №1
Проктер енд Гембл Україна
Немає в наявності
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Пакування
50 мл
100 мл
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Проктер енд Гембл Україна
Форма випуску
Bio
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.3. Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен
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