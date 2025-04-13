Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен

Зубная паста Бленд-а-мед кора дуба

2 препарати
Сортування: По популярності
ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED OAK BARK
ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED OAK BARK
Bio 50 мл №1
Проктер енд Гембл Україна
Немає в наявності
ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED OAK BARK
ЗУБНА ПАСТА BLEND-A-MED OAK BARK
Bio 100 мл №1
Проктер енд Гембл Україна
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Проктер енд Гембл Україна
Форма випуску
Bio
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби