Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен

Зубная паста Президент актив

ЗУБНА ПАСТА "ПРЕЗИДЕНТ АКТИВ" туба 75 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 81,10 грн
В 79 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Betafarma
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби