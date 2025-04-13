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Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен
Зубная паста Президент актив
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від
81,10
грн
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Характеристики
Виробник
Betafarma
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.3. Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
81,10
грн
В 79 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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