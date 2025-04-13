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Комплексної дії (мультифункціональні)
Зубна паста Аквафреш м'яко-м'ятна
2 препарати
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ЗУБНА ПАСТА "АКВАФРЕШ М'ЯКО-М'ЯТНА"
Туба 125 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Немає в наявності
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ЗУБНА ПАСТА "АКВАФРЕШ М'ЯКО-М'ЯТНА"
Туба 50 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Немає в наявності
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Пакування
туба 50 мл
туба 125 мл
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
125 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.5. Комплексної дії (мультифункціональні)
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