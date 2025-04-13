Комплексної дії (мультифункціональні)

Зубна паста Аквафреш м'яко-м'ятна

2 препарати
Сортування: По популярності
ЗУБНА ПАСТА "АКВАФРЕШ М'ЯКО-М'ЯТНА"
ЗУБНА ПАСТА "АКВАФРЕШ М'ЯКО-М'ЯТНА"
Туба 125 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Немає в наявності
ЗУБНА ПАСТА "АКВАФРЕШ М'ЯКО-М'ЯТНА"
ЗУБНА ПАСТА "АКВАФРЕШ М'ЯКО-М'ЯТНА"
Туба 50 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
125 мл
Косметичні засоби