Київ
Про товар
Ціни
Дитячі зубні пасти, гелі та порошки
Зубная паста Аквафреш детская
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
99,00
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
4.1.1.3. Дитячі зубні пасти, гелі та порошки
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
99,00
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню