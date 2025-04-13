Дитячі зубні пасти, гелі та порошки

Зубная паста Аквафреш детская

ЗУБНА ПАСТА "АКВАФРЕШ ДИТЯЧА" 50 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 99,00 грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби