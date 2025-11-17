Мило рідке з гліцерином ромашка (Liquid soap with glycerin Camomille)
Інструкція вказана для РІДКЕ МИЛО З ГЛІЦЕРИНОМ "РОМАШКА" дой-пак 300 мл зволожуюче №1
Мило рідке з гліцерином ромашка інструкція із застосування
Рідке мило з гліцерином "Ромашка" зволожуюче
Мило ніжно очищає шкіру, не подразнює і не пересушує її.
Комплекс екстракту ромашки і гліцерину забезпечує шкірі зволоження.
Склад
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Parfum, Citric Acid, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol, Chamomilla Recutita Flower Extract, Cl 15985, Cl 19140.
Спосіб застосування
Невелику кількість рідкого мила нанести на вологу шкіру рук або тіла, спінити, змити водою.
Упаковка
ПЕТ-флакон, дой пак.
Маса: 300 мл.
Характеристики
Виробник
Фітодоктор
Косметичні засоби
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
300 мл